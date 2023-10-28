المتحدث باسم كتائب القسام: مقاتلو حماس سيذيقون الجيش الاسرائيلي اصنافا جديدة من الموت

المتحدث باسم كتائب القسام: مقاتلو حماس سيذيقون الجيش الاسرائيلي اصنافا جديدة من الموت

اعلن "ابو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام ان مقاتلي حماس سيذيقون الجيش الاسرائيلي اصنافا جديدة من الموت وانهم في انتظاره اذا اقتحم غزة.



ابو عبيدة الذي كشف عن تدمير ثلاث آليات بمن فيها في توغل الامس، أوضح شروط تبادل الاسرى.





