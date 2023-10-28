نتانياهو يؤكد أن إسرائيل تدرس "كل الخيارات" للإفراج عن الرهائن في غزة

نتانياهو يؤكد أن إسرائيل تدرس "كل الخيارات" للإفراج عن الرهائن في غزة



اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اسرائيل ستدرس "كل الخيارات" لضمان الإفراج عن أكثر من 220 رهينة يحتجزهم مقاتلون فلسطينيون في غزة منذ السابع من تشرين الأول.



وفي مواجهة غضب متزايد حول المصير المجهول للرهائن، وبعدما صعّدت إسرائيل حربها على حركة حماس في غزة، وافق نتانياهو على لقاء ممثلين لعائلات الرهائن طالبوا بالاطلاع على الخطة التي تعتزم الحكومة من خلالها التعامل مع الأزمة. ولم يطلق نتانياهو أي تعهّد بإجراء صفقة تبادل لكنّه أبلغ ممثلي عائلات الرهائن أنه "سيستنفد كل الخيارات لإعادتهم (الرهائن) إلى وطنهم".

