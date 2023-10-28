الجمهوري مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا "هذا ليس وقتي".وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".