الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"

أخبار دولية
2023-10-28 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".
     
وأكد نتانياهو في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه ممثلي عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة والبالغ عددهم 229 بحسب أحدث بيانات السلطات الإسرائيلية، أن "المرحلة الثانية من الحرب" قد بدأت، وأن "الهدف واضح: تدمير القدرات العسكرية لحماس وقيادتها وإعادة الرهائن إلى وطنهم".
     
ومتحدّثا في تل أبيب، شدّد نتانياهو على أن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها".
     
إلى ذلك، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إلحاق الهزيمة بحركة حماس هو "تحد وجودي" لإسرائيل يطال أيضا "الحضارة الغربية بكاملها".
     
وقال نتانياهو: "أعتقد أن 90% من ميزانية حماس العسكرية مصدرها إيران. (إيران) تمولها وتنظمها وترشدها".
     
لكنّه أقر بأنه "لا يمكنه القول" إن طهران "شاركت في تفاصيل التخطيط لهذا العمل المحدد في هذا الوقت المحدد"، في إشارة إلى هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول.

أخبار دولية

نتانياهو

الحرب

غزة

LBCI التالي
المتحدث الاعلامي لحماس للـLBCI: الاسرى المدنيون لدينا هم ضيوف لحين وقف إطلاق النار
عائلات الرهائن تطالب بتفسيرات بعد تكثيف عمليات القصف في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-14

نتانياهو يؤكد للقوات الإسرائيلية على الحدود مع غزة أن الحرب "مستمرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

ماذا حملت الليلة الأعنف والأوسع والأكبر على غزة منذ بدء الحرب؟

LBCI
أخبار دولية
13:52

نتانياهو يؤكد أن إسرائيل تدرس "كل الخيارات" للإفراج عن الرهائن في غزة

LBCI
أخبار دولية
11:08

بوريل يدعو إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:35

قتيل و36 جريحًا في إنفجار خلال تجمع ديني مسيحي في الهند

LBCI
أخبار دولية
04:32

الأونروا تحذر من إنتشار الفوضى في غزة بعد نهب مستودعات مساعدات

LBCI
أخبار دولية
04:31

مطالب إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى... وعرقلة للمفاوضات

LBCI
أخبار دولية
01:25

تظاهرات في لندن وباريس ونيويورك دعمًا للفلسطينيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
منوعات
2023-10-25

طعنه عدّة طعنات في قلبه... شاب يلقى مصرعه على يد عمّه والسبب صادم!

LBCI
أخبار دولية
2023-10-27

حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

LBCI
منوعات
2023-10-26

أقامت علاقة مع عددٍ صادمٍ من الرجال خلال عام... شابة تروي قصتها بعد تعرضها للهجر: "شعر بالخوف!"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:31

مطالب إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى... وعرقلة للمفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:49

كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في الشجاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

ماذا حملت الليلة الأعنف والأوسع والأكبر على غزة منذ بدء الحرب؟

LBCI
أخبار دولية
15:23

نتانياهو: الحرب في غزة "ستكون طويلة وصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

تألق كبير لنجوم الصف الأول في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري... مبادرات خاصة في لبنان لإحياء الأرشيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

القنابل العنقودية الإسرائيلية: ١٧ عاما من القتل والضرر لأبناء الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:51

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:10

يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

سماع دوي انفجار قوي في القرب من قرى قضاء صور... وهذا ما تبيّن

LBCI
منوعات
05:36

حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته عليه وعلى العروس مقرف للغاية!

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
أخبار لبنان
14:33

توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More