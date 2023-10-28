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الرئيس الإيراني: المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها

أخبار دولية
2023-10-28 | 16:12
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الرئيس الإيراني: المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها
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الرئيس الإيراني: المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها

الرئيس الإيراني: دعمنا للفلسطينيين والمقاومة ليس محل مساومة

رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إخفاق اسرائيل في اجتياح غزة ليلة أمس الجمعة، هو الانتصار الثاني بعد طوفان الأقصى.

واعتبر في تصريح لـ"الجزيرة" أن "الكيان الصهيوني لم يحقق أي إنجاز حقيقي بعد "طوفان الأقصى"، وهذا إخفاق إستراتيجي".

وأشار الى أن "الولايات المتحدة أرسلت رسائل لمحور المقاومة وحصلت على جواب عملي وعلني على الأرض"، قائلا: "واشنطن تطالبنا بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا "للكيان الصهيوني" وهذا مطلب باطل".

وقال الرئيس الإيراني: "نؤيد مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم وقفا فوريا لإطلاق النار". ولفت الى أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وهذه جريمة".

وشدد على أن "حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد".

وقال رئيسي: "نقوم بجهود واسعة ومختلفة ودعمنا للفلسطينيين والمقاومة ليس محل مساومة".

وأكد أن "المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها ولا تتلقى أوامر من طهران".

أخبار دولية

إبراهيم رئيسي

غزة

المقاومة

فلسطين

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