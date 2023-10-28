كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في الشجاعية

تدمير كليّ لمئات المباني في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية

تدمير كليّ لمئات المباني في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية

إردوغان يطالب إسرائيل بـ"وقف هذا الجنون" و"وضع حد للهجمات"