الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين في غزة للتوجه إلى جنوب القطاع للحصول على مساعدات إنسانية

دعا الجيش الإسرائيلي الأحد المدنيين في غزة إلى التوجه نحو الجنوب، مشيرًا إلى أن الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر "ستتوسع".وقال الجيش عبر منصة إكس: "يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا موقتًا إلى جنوب وادي غزة نحو منطقة أكثر أمانًا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. والأحد، ستتوسع الجهود الإنسانية بقيادة مصر والولايات المتحدة".