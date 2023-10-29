الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا

أخبار دولية
2023-10-29 | 00:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا

عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا

أعلنت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات أن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة الأحد بعد أن إنقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.
     
وذكرت "نت بلوكس" عبر منصة "إكس" أن "بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تظهر أن الإتصال بالإنترنت يعود تدريجيًا في قطاع غزة". 
     
وأكد أحد المتعاونين مع وكالة فرانس برس في مدينة غزة أنه تمكن من الإتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول وأنه استطاع الإتصال بأشخاص آخرين. 
 

أخبار دولية

الإنترت

غزة

LBCI التالي
روسيا تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم
الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين في غزة للتوجه إلى جنوب القطاع للحصول على مساعدات إنسانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:54

أ.ف.ب: سوناك وماكرون يشددان على ضرورة إدخال دعم إنساني عاجل إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
09:44

أ.ف.ب: واشنطن تدعو إسرائيل إلى التمييز بين عناصر حماس والمدنيين الفلسطينيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:41

اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بيرم: غزة المحاصرة صنعت النصر رغم الألم والدمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:41

اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة

LBCI
أخبار دولية
09:18

رئيس وزراء النروج: الهجوم الذي شنته حماس غير متكافئ

LBCI
أخبار دولية
08:58

احتجاج مهاجرين عند ميناء رودس يسبّب فوضى

LBCI
أخبار دولية
08:22

وزير الخارجية الصيني: الطريق إلى قمة بين بايدن وشي "مليئة بالعقبات"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:05

مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد المنازل في عيتا الشعب

LBCI
منوعات
12:08

"شعرت بالفعل بشيء يتحرك في أذني وكان على قيد الحياة"... عاشت تجربة مرعبة وهذا ما وجدوه في أذنها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-24

عيد ميلاد كارين رزق الله... "شوفوا شو ضعفانة" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-26

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في قطاع غزة ستأتي في الوقت المناسب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

عملية تمشيط يتخللها رشقات وجولات لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:39

تظاهرة في ساحة العازارية في وسط بيروت تحت شعار "طوفان الأقصى... لبنان يلبي"

LBCI
أخبار دولية
07:32

رئيسي: إيران تؤيد وقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة ودول الغرب تعرقله

LBCI
أخبار لبنان
05:24

ما جديد المفاوضات بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
05:05

الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
04:45

قاووق: أميركا ترسل تهديدات بهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا في العنوان

LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
أخبار دولية
00:59

عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:10

يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل

LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
خبر عاجل
07:48

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

LBCI
أمن وقضاء
17:19

الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
منوعات
15:18

التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!

LBCI
أخبار لبنان
14:33

توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟

LBCI
آخر الأخبار
15:53

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More