عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا

أعلنت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات أن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة الأحد بعد أن إنقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.وذكرت "نت بلوكس" عبر منصة "إكس" أن "بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تظهر أن الإتصال بالإنترنت يعود تدريجيًا في قطاع غزة".وأكد أحد المتعاونين مع وكالة فرانس برس في مدينة غزة أنه تمكن من الإتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول وأنه استطاع الإتصال بأشخاص آخرين.