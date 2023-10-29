روسيا تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية ليل السبت الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة على تلغرام: "ليل التاسع والعشرين من تشرين الأول، أحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الإتحادية".وأضافت: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".