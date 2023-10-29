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تظاهرات في لندن وباريس ونيويورك دعمًا للفلسطينيين
أخبار دولية
2023-10-29 | 01:25
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تظاهرات في لندن وباريس ونيويورك دعمًا للفلسطينيين
تظاهرات في لندن وباريس ونيويورك دعمًا للفلسطينيين
تظاهر الآلاف السبت في لندن وباريس ونيويورك تأييدًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي لندن، إنطلق المتظاهرون من ضفاف نهر التايمز نحو ساحة البرلمان، على مسافة غير بعيدة من ساعة بيغ بن.
وتم حشد أكثر من ألف شرطي لتأمين التظاهرة التي نظمت بينما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة السبت بعد ليلة من الضربات الكثيفة، في اليوم الثاني والعشرين من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.
وجاءت تظاهرة السبت في لندن مع بدء الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الجمعة تكثيف هجومه على قطاع غزة.
ولوح العديد من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من بينها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو شعار تقول بعض المنظمات اليهودية إنه "معاد للسامية" ويدعو إلى تدمير إسرائيل.
كما حملوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"غزة، أوقفوا المذبحة"، بينما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية.
أخبار دولية
تظاهرات
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