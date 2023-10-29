الأونروا تحذر من إنتشار الفوضى في غزة بعد نهب مستودعات مساعدات

الأونروا تحذر من إنتشار الفوضى في غزة بعد نهب مستودعات مساعدات

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد من إنتشار الفوضى في قطاع غزة بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها.



وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن "آلاف الأشخاص إقتحموا عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه،" معتبرة أنه "مؤشر مقلق بأن النظام المدني بدأ ينهار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار مطبق على غزة".

