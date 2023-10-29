قتيل و36 جريحًا في إنفجار خلال تجمع ديني في الهند

قتل شخص وأصيب 36 بجروح في إنفجار يرجح أنه ناجم عن قنبلة خلال تجمع ديني مسيحي في ولاية كيرالا في جنوب الهند، على ما أعلنت الشرطة الأحد.وقال المدير العام للشرطة في كيرالا درويش صاحب: "قرابة الساعة 09:40 (04:10 ت غ)، وقع إنفجار في مركز زامرا الدولي للمؤتمرات قتل فيه شخص وأصيب 36 آخرون بجروح ويخضعون للعلاج".وأضاف أن "التحقيق الأولي أظهر أن الإنفجار ناجم عن عبوة يدوية الصنع،" مؤكدً أننا "سنكتشف من يقف وراء كل هذا وسنتخذ تدابير صارمة".وكان أكثر من ألفي شخص يحضرون تجمعًا دينيًا لطائفة شهود يهوه في مركز المؤتمرات هذا في كالاماسيري قرب مدينة كوشي الساحلية عند وقوع الإنفجار وسط الحشود.وأشار صاحب لإاى أننا "ندرس كل الإحتمالات وسنعرف من يقف وراء هذا الأمر".وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء أن ثلاثة إنفجارات وقعت على الأقل.