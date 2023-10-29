الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة

زاد الجيش الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث العسكري الأحد مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.وقال الجنرال دانيال هغاري: "قمنا خلال الليل (السبت-الأحد) بزيادة دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك،" مضيفًا: "نزيد تدريجيًا العمليات البرية ومدى إنتشار قواتنا في قطاع غزة".