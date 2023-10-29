غوتيريش يحذر بأن الوضع في غزة يزداد يأسًا ساعة بعد ساعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد بأن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيًا مجددًا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: "الوضع في غزة يزداد يأسًا ساعة بعد ساعة"، مبديًا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".