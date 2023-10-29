الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تحذيرات ايرانية لإسرائيل... احذروا تحرك أطراف أخرى في غزة
أخبار دولية
2023-10-29 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تحذيرات ايرانية لإسرائيل... احذروا تحرك أطراف أخرى في غزة
اعتبر الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي أنّ إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" بتكثيف هجومها على حركة "حماس"، في قطاع غزة، الأمر الذي قد يدفع أطرافًا أخرى إلى التحرك.
وحذّر الرئيس الإيرانيّ، في منشور على موقع "إكس"، من أنّ "جرائم النظام الإسرائيليّ تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك."
وقال: "واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل."
آخر الأخبار
أخبار دولية
ايران
غزة
اسرائيل
التالي
"أخطأت وأعتذر"... نتنياهو يحذف منشورًا ويتراجع عن تحميله الأجهزة الأمنية مسؤولية فشل صد طوفان الأقصى
غوتيريش يحذر بأن الوضع في غزة يزداد يأسًا ساعة بعد ساعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:41
اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة
أخبار دولية
09:41
اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة
0
آخر الأخبار
15:06
رئيس حماس بغزة يحيى السنوار: جاهزون فورا لصفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى اسرائيل مقابل جميع الأسرى لدينا
آخر الأخبار
15:06
رئيس حماس بغزة يحيى السنوار: جاهزون فورا لصفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى اسرائيل مقابل جميع الأسرى لدينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة
0
أخبار لبنان
11:24
"الخارجية": ندين النهج الاسرائيلي الهادف الى تحويل غزة الى مقبرة جماعية
أخبار لبنان
11:24
"الخارجية": ندين النهج الاسرائيلي الهادف الى تحويل غزة الى مقبرة جماعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:41
اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة
أخبار دولية
09:41
اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة
0
أخبار دولية
09:18
رئيس وزراء النروج: الهجوم الذي شنته حماس غير متكافئ
أخبار دولية
09:18
رئيس وزراء النروج: الهجوم الذي شنته حماس غير متكافئ
0
أخبار دولية
08:58
احتجاج مهاجرين عند ميناء رودس يسبّب فوضى
أخبار دولية
08:58
احتجاج مهاجرين عند ميناء رودس يسبّب فوضى
0
أخبار دولية
08:22
وزير الخارجية الصيني: الطريق إلى قمة بين بايدن وشي "مليئة بالعقبات"
أخبار دولية
08:22
وزير الخارجية الصيني: الطريق إلى قمة بين بايدن وشي "مليئة بالعقبات"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:05
مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد المنازل في عيتا الشعب
آخر الأخبار
08:05
مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد المنازل في عيتا الشعب
0
منوعات
12:08
"شعرت بالفعل بشيء يتحرك في أذني وكان على قيد الحياة"... عاشت تجربة مرعبة وهذا ما وجدوه في أذنها! (فيديو)
منوعات
12:08
"شعرت بالفعل بشيء يتحرك في أذني وكان على قيد الحياة"... عاشت تجربة مرعبة وهذا ما وجدوه في أذنها! (فيديو)
0
فنّ
2023-10-24
عيد ميلاد كارين رزق الله... "شوفوا شو ضعفانة" (صور)
فنّ
2023-10-24
عيد ميلاد كارين رزق الله... "شوفوا شو ضعفانة" (صور)
0
آخر الأخبار
2023-10-26
وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في قطاع غزة ستأتي في الوقت المناسب
آخر الأخبار
2023-10-26
وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في قطاع غزة ستأتي في الوقت المناسب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
عملية تمشيط يتخللها رشقات وجولات لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
08:48
عملية تمشيط يتخللها رشقات وجولات لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:39
تظاهرة في ساحة العازارية في وسط بيروت تحت شعار "طوفان الأقصى... لبنان يلبي"
تقارير نشرة الاخبار
07:39
تظاهرة في ساحة العازارية في وسط بيروت تحت شعار "طوفان الأقصى... لبنان يلبي"
0
أخبار دولية
07:32
رئيسي: إيران تؤيد وقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة ودول الغرب تعرقله
أخبار دولية
07:32
رئيسي: إيران تؤيد وقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة ودول الغرب تعرقله
0
أخبار لبنان
05:24
ما جديد المفاوضات بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل؟
أخبار لبنان
05:24
ما جديد المفاوضات بشأن الأسرى من جهتي حماس وإسرائيل؟
0
أخبار دولية
05:05
الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة
أخبار دولية
05:05
الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة
0
أخبار لبنان
04:45
قاووق: أميركا ترسل تهديدات بهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا في العنوان
أخبار لبنان
04:45
قاووق: أميركا ترسل تهديدات بهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا في العنوان
0
فنّ
04:32
وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!
فنّ
04:32
وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!
0
أخبار دولية
00:59
عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا
أخبار دولية
00:59
عودة الإتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجيًا
0
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:10
يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل
أخبار دولية
15:10
يحيى السنوار: "جاهزون فورا" لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل
2
فنّ
04:32
وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!
فنّ
04:32
وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!
3
خبر عاجل
07:48
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية
خبر عاجل
07:48
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية
4
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
17:19
الحدود الجنوبية شهدت تطورات أمنية مساء... ماذا في التفاصيل؟
5
منوعات
15:18
التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!
منوعات
15:18
التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!
6
أخبار لبنان
14:33
توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن
أخبار لبنان
14:33
توضيح من المكتب الإعلامي لكارلوس غصن
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف سقط شهداء حزب الله في الأسابيع الأولى للمواجهات؟
8
آخر الأخبار
15:53
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد
آخر الأخبار
15:53
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More