تحذيرات ايرانية لإسرائيل... احذروا تحرك أطراف أخرى في غزة

اعتبر الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي أنّ إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" بتكثيف هجومها على حركة "حماس"، في قطاع غزة، الأمر الذي قد يدفع أطرافًا أخرى إلى التحرك.



وحذّر الرئيس الإيرانيّ، في منشور على موقع "إكس"، من أنّ "جرائم النظام الإسرائيليّ تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك."



وقال: "واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل."

