الجيش الكوري الجنوبي يساند سفينة كورية شمالية جنحت

ساعد زورق دورية كوري جنوبي "لأسباب إنسانية"، سفينة كورية شمالية جنحت منذ عشرة أيام بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.



وقالت، في بيان، إنّه عندما اقتربت السفينة، طلب طاقم القارب المنكوب المساعدة وأكد البحارة الكوريون الجنوبيون أنها سفينة كورية شمالية.



وأضاف البيان أنّ طاقم السفينة الكورية الشمالية قال إن سفينتهم جنحت منذ عشرة أيام وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم. وقد طلبوا طعاما ومياه شرب قدمها الجانب الكوري الجنوبي "لأسباب إنسانية".