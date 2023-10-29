رئيسي: إيران تؤيد وقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة ودول الغرب تعرقله

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تؤيد وقف إطلاق النار، إلا أن الولايات المتحدة ومعها دول الغرب تعرقل الوصول إلى وقفه وإدخال المساعدات.وجاء كلام رئيسي في حديث خاص لقناة الجزيرة.