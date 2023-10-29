اربعة انفجارات مجهولة في الصحراء الغربية

قُتل شخص في أربعة انفجارات وجرح ثلاثة آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة، في مدينة السمارة، في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية المغربية من دون الكشف عن الأسباب.



واوضحت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس أن هذه الانفجارات وقعت في ثلاثة أحياء مختلفة و"ألحقت أضرارا مادية بمنزلين".



ونُقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى، في العيون، على بعد 200 كلم غرب السمارة البالغ عدد سكانها أكثر من 66 ألف نسمة.



وعاد المصاب الثالث إلى منزله بعد تلقيه الإسعافات الأولية من جروح طفيفة.



وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، قسما منهارًا من سقف منزل فارغ. واظهرت اخرى حطامًا معدنيًا مجهول الهوية.