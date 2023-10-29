وزير الخارجية الصيني: الطريق إلى قمة بين بايدن وشي "مليئة بالعقبات"

اعتبر وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي أنّ الطريق إلى قِمة بين الرئيسين الصينيّ شي جينبينغ والأميركيّ جو بايدن "مليئة بالعقبات"، وفق ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة للأنباء، فيما يختتم زيارة نادرة لواشنطن.



والتقى وانغ بالرئيس الأميركيّ ومسؤولين كبار آخرين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع بين الرئيسين الشهر المقبل.



ودعا بايدن نظيره الصينيّ لحضور قِمة منتدى التعاون الاقتصاديّ لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو منتصف تشرين الثاني، في ظل توتر في العلاقات بين القوتين العظميين. ولم يؤكد الرئيس الصيني حضوره.