احتجاج مهاجرين عند ميناء رودس يسبّب فوضى



تظاهر حوالى 400 مهاجر ولاجئ الأحد في ميناء جزيرة رودس مطالبين بنقلهم إلى مكان آخر في اليونان وعرقلوا حركة المرور في المرفأ للضغط من أجل تحقيق مطالبهم، حسبما أفاد خفر السواحل اليوناني وكالة فرانس برس.



وغالبية المهاجرين واللاجئين الذين شاركوا في الاحتجاج كانوا قد أُنقذوا بعد عبورهم البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر، ثمّ نُقلوا إلى رودس للمعالجة.



وعرقل المهاجرون تدشين سفينة "نيسوس خيوس"، ما أدّى إلى منعها من مغادرة الجزيرة وبالتالي منع سفينة أخرى من الرسو.



وقال خفر السواحل إنّهم طالبوا بالصعود على متن السفينة لنقلهم على الفور من الجزيرة إلى البر الرئيسي اليوناني أو إلى مكان إقامة مناسب.



وكانت المفاوضات جارية بين شرطة الميناء والمهاجرين.



ووفقاً لأرقام رسمية، وصل عشرة آلاف و790 مهاجراً ولاجئاً إلى اليونان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أي ضعف العدد المسجّل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ 5216.

