رئيس وزراء النروج: الهجوم الذي شنته حماس غير متكافئ

اعتبر رئيس وزراء النروج يوناس غار أنّ رد الجيش الإسرائيليّ، في غزة، على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددًا بوضع إنسانيّ "كارثيّ".