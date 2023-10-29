اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية… pic.twitter.com/pcd88Z6vBA
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 29, 2023
سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية… pic.twitter.com/pcd88Z6vBA