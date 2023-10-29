اتصال سعوديّ ايرانيّ في شأن غزة

تلقى وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

ناقشا خلاله تطورات الأوضاع، في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدوليّ بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.