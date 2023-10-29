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النروج تعتبر أن رد اسرائيل على هجوم حماس غير متكافئ
أخبار دولية
2023-10-29 | 12:13
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النروج تعتبر أن رد اسرائيل على هجوم حماس غير متكافئ
اعتبر رئيس وزراء النروج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، مندداً بوضع إنساني "كارثي".
في 7 تشرين الأول، نفّذت حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة.
وقال يوناس غار ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة إن "القانون الدولي ينص على أن (رد الفعل) يجب أن يكون متكافئاً. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".
وأشار إلى أن "حوالى نصف آلاف القتلى هم من الأطفال"، مضيفا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".
أخبار دولية
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