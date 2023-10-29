واشنطن تدعو إسرائيل إلى "التمييز" بين عناصر حماس والمدنيين في غزة

حثّت الولايات المتحدة الأحد إسرائيل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل "التمييز" في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وتوغلاته البرية في قطاع غزة.



يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني نصفهم من الأطفال قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.



وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك ساليفان لشبكة سي إن إن "نعتقد أن آلاف المدنيين الفلسطينيين قتلوا في هذا القصف، وكل واحدة من الوفيات تمثل مأساة"، تماماً كما هو الحال في إسرائيل.



وأضاف "ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس - الإرهابيين الذين يشكلون أهدافا عسكرية مشروعة - والمدنيين الذين ليسوا كذلك".