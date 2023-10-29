الجماعة الإسلامية: قوات الفجر وجهت صليات صاروخية على كريات شمونة وداخلها

أعلنت الجماعة الإسلامية انها "قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية ) قامت اليوم بتوجيه صليات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة".



وقالت "إنّنا إذ نؤكّد على أنّ صلياتنا الصاروخية ستستمر وتزداد كلّما أمعن العدو الصهيوني وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، نؤكّد أيضاً على أنّنا قادرون على توسيع دائرة ردّنا لثنيه عن عدوانه، والله أكبر ولله الحمد."