"تحرير" مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 تشرين الثاني

أعلنت وكالة الطيران الروسية الأحد "تحرير" مطار محج قلعة في جمهورية داغستان من المحتجين الذين اقتحموه بحثا عن مسافرين اسرائيليين قادمين من تل أبيب.



وقالت الوكالة في بيان على تطبيق تلغرام "اعتبارا من الساعة 22,20 (19,20 ت غ)، وبفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول". وأضافت الوكالة إن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

