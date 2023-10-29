حماس تدعو مصر لاتخاذ "موقف حاسم" بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا مسؤول رفيع في حركة حماس الأحد مصر إلى اتخاذ "موقف حاسم" للتعجيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط انتقادات بشأن وتيرة وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق الفلسطينية.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في بيان "لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا"، مضيفا "نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت".



وتعاني غزة التي ترزح تحت وطأة هجوم اسرائيلي متواصل من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود.



ولا يمكن لقوافل المساعدات الوصول إلى القطاع إلا عبر معبر رفح من مصر، وحتى الآن دخلت نحو 90 شاحنة بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ومصر.



ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بزيادة مهمة وفورية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اتصالين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق بيان للبيت الأبيض.



وجاء في البيان أن الزعيمين "التزما بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بدءا من اليوم وبشكل متواصل".