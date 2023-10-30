سرايا القدس نفذت عملية اختراق للسياج الأمني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن سرايا القدس - كتيبة الشهيد علي الأسود نفذت مساء الأحد عملية اختراق للسياج الأمني لدى اسرائيل عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة حيث تمكن عناصر سرايا القدس من الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.