توقيف ستين شخصا وإصابة تسعة عناصر في الشرطة بعد اقتحام مطار في داغستان

أفادت السلطات الروسية بأن ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت تسعة من عناصر الشرطة.



وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان: "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم"، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.