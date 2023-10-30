قتلى ومفقودون في إعصار أوتيس في المكسيك

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح الأربعاء منتجع أكابولكو السياحيّ، في جنوب غرب البلاد، إلى 48 قتيلًا و36 مفقودًا، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية.



وقالت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو، خلال محادثة عبر الفيديو، مع الرئيس المكسيكيّ أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنّ هذا "تقييم أوليّ".