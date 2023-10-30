الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة: 33 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة الأحد

أخبار دولية
2023-10-30 | 02:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة: 33 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة الأحد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة: 33 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة الأحد

دخلت 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 
     
وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول.
     
وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس: "على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية".
     
وشدد التقرير على أن "الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد".
     
ومنعت إسرائيل كل إمدادات الوقود قائلة إن حماس ستستغلها لصنع أسلحة ومتفجرات.
     
وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول. 
     
وفي 9 تشرين الأول، أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007.
     
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 تشرين الأول، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

مساعدات إنسانية

غزة

LBCI التالي
هاريس: لا نية لدينا في إرسال قوات قتالية إلى إسرائيل
قتلى ومفقودون في إعصار أوتيس في المكسيك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-29

الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين في غزة للتوجه إلى جنوب القطاع للحصول على مساعدات إنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28

نجاح عربي في الأمم المتحدة بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-28

الأمم المتحدة تخشى "مقتل آلاف المدنيين الإضافيين" في غزة في عملية برية

LBCI
أخبار دولية
2023-10-27

الأمم المتحدة: العديد من الأشخاص سيموتون قريبا جراء الحصار الإسرائيلي لغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:15

سرايا القدس تنعى إبراهيم محمد عثمان ومصطفى عز الدين حسين

LBCI
أخبار دولية
03:00

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "عشرات" المقاتلين خلال اشتباكات في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
02:50

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى غزة يمكن أن يشكل "جريمة"

LBCI
أخبار دولية
02:47

الولايات المتحدة "تدين بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية" في داغستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-28

حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته عليه وعلى العروس مقرف للغاية!

LBCI
منوعات
13:30

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

LBCI
صحف اليوم
01:03

باربرا ليف في لبنان الأربعاء وثلاثة مواقع حصرتها للقاء (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
2023-10-27

استراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
16:19

باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:24

ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع

LBCI
أخبار دولية
14:23

القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..

LBCI
رياضة
14:21

الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تطورات ميدانية مساء على الحدود بين لبنان واسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:30

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
آخر الأخبار
13:39

قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية

LBCI
خبر عاجل
07:48

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

LBCI
صحف اليوم
00:48

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

LBCI
فنّ
13:56

جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!

LBCI
آخر الأخبار
12:17

القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة

LBCI
فنّ
08:06

" مرحبًا اسمي ماثيو ويجب أن أكون ميتاً"... مذكرات ماثيو بيري تعود الى الواجهة وافتتاحيتها تشكل صدمة لعشاقه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More