الولايات المتحدة "تدين بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية" في داغستان

دانت الولايات المتحدة "الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسب ما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.



وكتبت أدريان واتسون على موقع إكس: "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا".

وأضافت: "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع المجتمع اليهودي بكامله بينما نشهد تصاعدا عالميا لمعاداة السامية".