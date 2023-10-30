المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى غزة يمكن أن يشكل "جريمة"

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد في القاهرة أن "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل "جريمة"، بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.



وقال خان للصحافة الأحد: "يجب على إسرائيل أن تضمن، بلا تأخير، حصول المدنيين على الغذاء والدواء" في غزة.



وأضاف خان: "في رفح، رأيت شاحنات عالقة، مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيدا عن الأفواه الجائعة (لسكان غزة) وجروحهم".



وفي 9 تشرين الأول، أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007.



وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول.



وذكر خان الأحد أنه "يحقق في الجرائم التي قد تكون ارتُكِبت في إسرائيل في 7 تشرين الأول" ولكن أيضا "في الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية" وذلك في إطار التحقيق الرسمي الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية عام 2021 حول الأراضي الفلسطينية.