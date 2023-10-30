الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "عشرات" المقاتلين خلال اشتباكات في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن قواته قتلت "عشرات" المقاتلين خلال اشتباكات في قطاع غزة الليلة الماضية.



وقال الجيش: "خلال اشتباكات مع "إرهابيين" في قطاع غزة قتلت قوات الجيش عشرات "الإرهابيين" تحصنوا في أبنية وأنفاق وحاولوا مهاجمة قواتنا".