هاريس: لا نية لدينا في إرسال قوات قتالية إلى إسرائيل

أعربت نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس عن أنّ الولايات المتحدة لا نية لديها على الإطلاق، في إرسال قوات قتالية، إلى إسرائيل أو غزة، وسط مخاوف من صراع إقليميّ أوسع.



وشدّدت هاريس، في حوار مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، على أنّ بلادها تتمسك بـ"دعم حق إسرائيل، في الدفاع عن نفسها، وتدعو أيضًا إلى حماية المدنيين.



وقالت: "من المهم جدًا ألا يكون هناك أي خلط بين حماس والفلسطينيين. يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة. وكنا واضحين للغاية في شأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية."



وفيما يخص المخاوف من اتساع نطاق الصراع، كررت هاريس تحذيرات الرئيس جو بايدن لإيران بعدم التدخل.