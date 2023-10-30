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سرايا القدس تنعى إبراهيم محمد عثمان ومصطفى عز الدين حسين

أخبار دولية
2023-10-30 | 03:15
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سرايا القدس تنعى إبراهيم محمد عثمان ومصطفى عز الدين حسين
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سرايا القدس تنعى إبراهيم محمد عثمان ومصطفى عز الدين حسين

 تنعى سرايا القدس إبراهيم محمد عثمان (٢٣ عامًا) ومصطفى عزالدين حسين (٢١ عامًا) اللذين استشهدا أثناء تنفيذهما العملية، في موقع حانيتا العسكريّ، شمال فلسطين المحتلة، وفق ما ذكرت حركة الجهاد الإسلاميّ، في بيان.

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