الجيش الإسرائيلي يؤكد ضرب "أكثر من 600" هدف في قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه ضرب "أكثر من 600" هدف في قطاع غزة "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".



وكان الجيش أعلن الأحد أنه ضرب 450 هدفا، فيما يستمر القتال بين القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل قطاع غزة ومقاتلي حركة حماس وفصائل أخرى.