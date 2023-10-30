13 قتيلا في حادث اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب خمسون آخرون بجروح مساء الأحد في حادث اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية.



ووقع الحادث بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش بعدما تجاوز قطار يقل ركابا الإشارة.



وقال المسؤول المحلي ناغالاكشمي إس، للصحافيين إن "13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية".



وعزت وزارة السكك الحديد الهندية في بيان الحادث إلى "خطأ بشري"، وفقا لاستنتاجات تحقيق أولي.

