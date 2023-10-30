الجيش الأوكراني يعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في القرم

أعلن الجيش الأوكراني أنه "ضرب بنجاح" منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم ليل الاحد الاثنين.



وقال مركز الاتصالات الاستراتيجي للجيش على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعا استراتيجيا لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم" بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.