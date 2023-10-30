ثلاثة قتلى في انفجار خلال تجمع مسيحي في الهند بحسب حصيلة جديدة

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 30 بجروح في جنوب الهند إثر انفجار يرجح أنه ناجم عن قنبلة يدوية الصنع خلال تجمع مسيحي ضم أكثر من ألفي شخص، بحسب حصيلة جديدة نشرت الاثنين.



ووقع الانفجار صباح الأحد في مركز المؤتمرات الدولي زامرا في كالاماسيري قرب مدينة كوشي الساحلية حيث كان يعقد لقاء من ثلاثة أيام لـ"شهود يهوه".



وقال المدير العام للشرطة المحلية درويش صاحب للصحافيين إن "التحقيق الأولي يظهر أنه انفجار قنبلة يدوية الصنع".



وأضاف: "سنعثر عمن يقف وراء ذلك وسنتخذ اجراءات مشددة".



واثر الانفجار، سلّم رجل نفسه للشرطة بعدما نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبثّته القنوات التلفزيونية، قال فيه إنّه من أتباع هذه الطائفة وبات يختلف الآن مع تعاليمها.



وقتلت امرأتان الأحد اثر الانفجار ثم توفيت فتاة في الثانية عشرة من العمر متأثرة بحروقها على ما أفاد مسؤول الشرطة المحلية في.بي. بابي وكالة فرانس برس الاثنين. وأضاف هذا المصدر أن حالة ثلاثة من الجرحى على الاقل لا تزال تثير القلق.