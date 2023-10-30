مقتل خمسة عمال في حادث بموقع بناء في ألمانيا

لقي خمسة عمال حتفهم في مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا الاثنين عندما انهارت سقالة في موقع بناء، وفق ما ذكر متحدث باسم جهاز الإطفاء.



وقال المصدر: "دُفن عدد من الأشخاص تحت السقالة وباتوا في عداد المفقودين.. قُتل خمسة عمال في موقع الحادث".



وتوجّه حوالى 70 عنصر طوارئ إلى الموقع لإنقاذ العالقين تحت الركام.



وقال المتحدث: "لم يتضح بعد سبب سقوط السقالة في موقع البناء".



ووقع الحادث في "هافن سيتي" الذي كان في الماضي حيا قديما عند الميناء تحوّل اليوم إلى أحد أكبر مشاريع البناء في مدينة أوروبية.



وذكرت صحيفة "بيلد" أن السقالة انهارت حوالى الساعة 08,10 ت غ في "فيست فيلد هامبورغ أيفرسي كوارتير" وهي منطقة تجارية وسكنية وترفيهية ستضم ميناء جديدا كبيرا للسفن السياحية.



ولفتت إلى أن العمال كانوا يبنون مصعدا وانهارت السقالة على ثمانية منهم على الأقل.



وتم إخلاء موقع البناء بأكمله، علما بأنه يضم حوالى 700 عامل، بحسب "بيلد".