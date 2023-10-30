روسيا تعلن إسقاط ثمانية صواريخ أوكرانية أطلقت باتجاه القرم

أسقطت القوات الروسية ثمانية صواريخ أوكرانية كانت تستهدف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014 وتتعرض بانتظام لضربات من قوات كييف، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين.



وقالت: "في 30 تشرين الأول قرابة الساعة 13,00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من نظام كييف لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم بثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو"، مشيرة الى أن "كل الصواريخ أسقطت".



وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها "ضربت بنجاح" منظومة دفاع جوي روسية في شبه جزيرة القرم ليل الاحد الاثنين.