برلين تدعو إسرائيل إلى "حماية" الفلسطينيين في الضفة الغربية من "المستوطنين المتطرفين"

دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى "حماية" الفلسطنيين من "المستوطنين المتطرفين"، و"مساءلة المسؤولين" عن أعمال عنف ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة.



ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سبستيان فيشر، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول هذا الموضوع، "بوضوح أعمال العنف هذه التي أدت إلى مقتل عدة مدنيين فلسطينيين".