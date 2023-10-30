ملايين النازحين في الكونغو الديموقراطية جراء العنف

بلغ عدد النازحين داخليًا، في جمهورية الكونغو الديموقراطية، 6,9 مليون شخص جراء تصاعد العنف، وهو رقم غير مسبوق، وَفق ما أعلنت الأمم المتحدة.