ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306 قتلى

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً".



وتواصل إسرائيل قصفها للقطاع كما أنها وسعت من نطاق عملياتها البرية داخله.