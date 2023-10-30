وفد تركي برئاسة رئيس الازمات والكوارث بوزارة الداخلية يزور شمال سيناء

زار وفد من دولة تركيا يترأسه أوكاي ميميش، رئيس هيئة الازمات والكوارث بوزارة الداخلية التركية، محافظة شمال سيناء، حيث كان في استقباله اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.



وخلال زيارته للمحافظة، تفقد الوفد ميناء العريش البحري تمهيدًا لارسال مساعدات الي قطاع غزة عن طريق البحر الأبيض المتوسط، بجانب تفقد مطار العريش الدولي، ومخزن الادوية الاستراتيجي في مديرية الصحة بالعريش، والمخازن التي يتم تخزين المواد الغذائية المقدمة من عدة دول ومنظمات في مدينة العريش.



ورحب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، بالوفد التركي خلال زيارته للمحافظة، مثمنًا الدور الذي تقوم به تركيا في مساعدة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأشار الي أن الجانبين المصري والتركي يعملان معًا من اجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني والذي يعاني أشد المعاناة بسبب الاحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الجاري.



ووجه رئيس هيئة الكوارث التركي الشكر لمحافظة شمال سيناء على استقبال المساعدات والمواد الاغاثية وادخالها الي قطاع غزة، مشيرًا إلي أن هيئة الكوارث تعمل علي تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة.



وأشار الي أن ما يحدث في غزة محل اهتمام من الحكومة التركية والتي تعمل على تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، حيث ان الشعب التركي يشعر بالحزن لما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.