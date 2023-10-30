موفد الصين إلى الشرق الأوسط يزور الأردن لبحث جهود "وقف الحرب" في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط أجرى الإثنين مباحثات مع وزير الخارجية أيمن الصفدي في عمان، في إطار جولة في المنطقة "لبحث الجهود المبذولة لوقف الحرب" الدائرة بين إسرائيل وحماس.وقالت الخارجية في بيان إن الصفدي بحث مع تشاي جون "الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين".وأكد الصفدي، بحسب البيان، "ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب المستعرة على غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية".وشكر الصفدي الصين على "موقفها في الأمم المتحدة الداعم لوقف الحرب وإيصال المساعدات الانسانية"، مؤكداً على "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب".وبدأ تشاي جون جولته في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، بزيارة إلى قطر ثم الإمارات كما أنه شارك في قمة القاهرة للسلام والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في 23 من الشهر الحالي أن زيارة الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط ترمي إلى "تهدئة" الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تشاي "يعتزم بعد ذلك مواصلة جولته في الشرق الأوسط لتعزيز التنسيق مع الأطراف المعنية بشأن الدفع لإعلان وقف إطلاق النار ووقف أعمال العنف وتهدئة الوضع" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.