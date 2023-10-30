مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل خمسة فلسطينيين الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي جنين والخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "عمليات مكافحة إرهاب لاعتقال مطلوبين" في المنطقة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن "حصيلة العدوان على جنين فجر اليوم أربعة شهداء وخمس إصابات بينها إصابتان خطرتان".



وعدّدت أسماء "الشهداء"، وهم أمير عبد الله شربجي (25 عاما) ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً) ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاماً) وموسى خالد جيارين (23 عاماً).



وأكدت الوزارة في بيان لاحق "استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل يطا جنوب الخليل".



وقال الجيش إن قواته في جنين "عثرت على عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام كانت مزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات" الإسرائيلية.



وأضاف إن قواته "قامت بعمليات مكافحة إرهاب" في يطا "لاعتقال مطلوبين مشتبه بهم".



وأفاد شهود في مدينة جنين بأن الجيش الإسرائيلي توغل بآليات عسكرية في المدينة بعد منتصف الليل، وحاصر مستشفى إبن سينا وسط المدينة حيث وقعت اشتباكات بين الجيش ومسلحين فلسطينيين.



ووفقا للشهود، تمركز قناصة فوق المباني المحيطة بالمستشفى، وهدم الجيش جزءا من السور المحيط بالمستشفى.



وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس إنه تم تجريف طرق داخلية، و"إن الجيش أزال تمثالا حديديا لحصان وصادره".



كما أعلنت وزارة الصحة الإثنين مقتل الشاب أحمد نوفل (23 عاما) متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين قبل أيام في رأس كركر شمال غرب رام الله".