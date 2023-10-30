حركة حماس تبث شريط فيديو لثلاث نساء قالت إنهن من الرهائن (فيديو)

بثّت حركة حماس شريط فيديو لثلاث نساء قالت إنهن من الرهائن.



ووجهّت النساء في الفيديو رسالة إلى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو:



"بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودون في اسر حماس، ٢٣ يوماً…



بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا.



ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري بسبب "الفشل" الذي تسببت به في السابع من تشرين الاول، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأت الينا اي شخص، ولم يدافع عنا اي شخص، ونحن مواطنون بريئين وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط "لا شروط".



انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن..".