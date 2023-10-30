نتانياهو يعتبر فيديو الرهائن "دعاية نفسية قاسية" من قبل حماس

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقطع الفيديو الذي نشرته حماس وتظهر فيه ثلاث نساء من الرهائن بأنه "دعاية نفسية قاسية" من قبل الحركة الفلسطينية.وتوجّه نتانياهو في بيان إلى "إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب... أعانقكم، قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين"، مؤكدا "بذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".